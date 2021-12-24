الناظور .. البحرية الملكية تجهض محاولة لتهريب 64 رزمة من المخدرات

2021-12-24 / 6:07 مساءً
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هبة بريس -

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية، أحبطت اليوم الجمعة، خلال دورية بعرض ساحل الناظور، عملية لتهريب المخدرات، على إثر مطاردة لزورق سريع.

وأوضح المصدر ذاته، أن المهربين تمكنوا من الفرار نحو الساحل بسرعة كبيرة، بعد أن ألقوا بالشحنة في مياه البحر.

وأضاف المصدر أن هذه العملية مكنت من حجز 64 حزمة من المخدرات، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين، مشيرا إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى ميناء الناظور العسكري، وسلمت إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات القضائية الجاري بها العمل.‏

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