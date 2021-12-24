أردوغان: الحكومة قضت على “فقاعة سعر صرف الليرة”

2021-12-24 / 3:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن الحكومة قضت على ما وصفها بـ”فقاعة سعر صرف” الليرة، من خلال اتخاذ خطوات لحماية ودائع العملة التركية ضد التقلبات، خلال الأسبوع الجاري.

وصرح أردوغان “رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشي في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا”، مضيفا أن الحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية.

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين، ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل “نموذج اقتصادي جديد”.

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