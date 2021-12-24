لينة أكدول من بين أفضل مؤثرين الموضة في المغرب

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت النجمة المغربية الطفلة لينة أكدول عن احتلالها المرتبة الرابعة بين أفضل مؤثرين الموضة في المغرب.

و نشرت بطلة “الماضي لا يموت” تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” توثق تبوئها للمركز الرابع في الموقع الخاص بالموضة.

و علقت عبر نفس المنصة قائلة :”سعيدة جدا كوني فالمرتبة الرابعة من بين أفضل مؤثرين الموضة في المغرب”.

و يشار أن المرتبة الأولى كانت من نصيب الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، و المرتبة الثانية لابتسام بطمة فيما عادت المرتبة الثالثة ل “بطلة بنات العساس” رباب كويد.

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