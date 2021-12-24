النقل الطرقي.. هذه تفاصيل الاجتماع بين الوزارة والمهنيين

2021-12-24 / 3:39 مساءً
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هبة بريس

تناول الاجتماع الذي عقده وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، مع ممثلي السائقين المهنيين لقطاع النقل الطرقي، عددا من القضايا تهم على الخصوص البطاقة المهنية، والتغطية الصحية، والتكوين، ومراجعة مصفوفة العقوبات الإدارية.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه عبد الجليل بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، بهدف تدارس مطالب وإشكاليات المهنيين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وخلص الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع، من أجل بناء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي تتلاءم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تقرر عقد اجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

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