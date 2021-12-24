”شاب سينغالي“ يعتنق الدين الإسلامي بأحد مساجد ”الرباط“

هبة بريس - الرباط

أعلن مهاجر ينحدر من دولة السينغال بعد صلاة الجمعة بمسجد آمنة بنت وهب، بحي النهضة بالرباط، اعتناقه الدين الإسلامي.

هذا ونطق الشاب السينغالي الذي يدعى “محمد“ الشهادة، مؤكداً اعتنقاه الدين الإسلامي عن قناعة .

واستقبل الشاب من طرف الحاضرين بالمسجد بحفاوة كبيرة، حيث سارع الجميع للسلام عليه وتهنئته باعتناقه الدين الإسلامي.

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