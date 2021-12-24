”شاب سينغالي“ يعتنق الدين الإسلامي بأحد مساجد ”الرباط“
هبة بريس - الرباط
أعلن مهاجر ينحدر من دولة السينغال بعد صلاة الجمعة بمسجد آمنة بنت وهب، بحي النهضة بالرباط، اعتناقه الدين الإسلامي.
هذا ونطق الشاب السينغالي الذي يدعى “محمد“ الشهادة، مؤكداً اعتنقاه الدين الإسلامي عن قناعة .
واستقبل الشاب من طرف الحاضرين بالمسجد بحفاوة كبيرة، حيث سارع الجميع للسلام عليه وتهنئته باعتناقه الدين الإسلامي.
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5 تعليقات
السنينيغال دولة غالبيتها مسلمون
و اعتقد شاب مسلم الديانة الهندسية بمعبد كالكوتا و استقبله الهندوس بحفاوة
كيف يعتنق الإسلام وهو من بلد مسلم (السنغال).وتقول اسمه محمد هل من أمة تسمي محمد من غير أمة محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
ما هده الاخبار السخيفة السنغال دولة مسلمة حوالي 99 % من سكانها مسلمين ثم حتر لو نفترض جدلا انه اسلم هل هدا الخبر التافه يستحق أن يقوم موقع محترم تتابع من قراء كثر عبر العالم بهدا الخبر المزلزل
لم اقرء ابدا موقعا عربيا تناول مثل هده السفاهة
عندما يعرف الاسلام جيدا ويدرسه سوف يتركه ويفر هاربا.خاصة لما يعرف ان عائشة اغتصبها محمد وهي بنت 6 سنوات وهو في 54 من العمر