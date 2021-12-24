الصين.. معاقبة مسؤولين بسبب تفشي كورونا في مدينة

هبة بريس - وكالات

قالت السلطات اليوم الجمعة إن المسؤولين في مدينة شيان بشمال غرب الصين يواجهون عقوبات إدارية بعد أن أدى تفشي كوفيد-19 إلى فرض العزل العام على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة، على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة.

وألغيت جميع الرحلات الجوية المحلية من شيان ومعظم رحلات القطارات المنطلقة منها اليوم الجمعة. ويقول المسؤولون في مدينة شيان إن تفشي المرض يرجع إلى طائرة وصلت من باكستان.

وقالت اللجنة المركزية لمتابعة الانضباط في بيان إن 26 شخصا في شيان سيحاسبون “لعدم قيامهم بعمل جيد” في جهود السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه، لكنها لم تحدد العقوبة.

وانخفض عدد الحالات الجديدة المنقولة محليا في المدينة إلى 49 في 23 ديسمبر كانون الأول مقابل 63 في اليوم السابق، وهو أول انخفاض منذ 10 ديسمبر.

ومنذ أمس الخميس، بات من المسموح لكل أسرة في شيان إرسال شخص واحد فقط لشراء المواد الضرورية كل يومين، بينما لا يجوز للآخرين المغادرة ما لم يكن لديهم وظائف أساسية.

وأطلقت شيان عدة حملات لإجراء فحوص جماعية.

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