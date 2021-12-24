بعد إعلانها إصابتها بالسرطان.. أول تعليق لزينب الناجم

2021-12-24 / 2:11 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية زينب الناجم على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية و كذا شكرهم على الدعوات و الرسائل التي توصلت بها.

و عمدت بطلة “صلا و سلام” على نشر تدوينة عبر خاصية ستوري بمنصة “انستقرام” جاء فيها:”بغيت نقول ليكم شكرا بزاف على الدعوات ديالكم و سمحو ليا حيت مكنجاوبش على الهاتف في بعض الأحيان لظروفي الصحية”.

و أضافت قائلة:” راه الدعوات ديالكم هما لي واقفين معايا من بعد الله سبحانه وتعالى، شكرا لكل الناس لي سولوا فيا شكرا للجمهور الحبيب لي كيدعي معايا شكرا لأصدقائي و لعائلتي الصغيرة للمساندة و الدعم و شكرا لرفيق دربي”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية أعلنت الاسبوع المنصرم إصابتها بمرض السرطان، حيث قامت بنشر صور لها و هي حليقة الرأس.

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