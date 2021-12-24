نشرة خاصة: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية يوم غد السبت

2021-12-24 / 1:50 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب نزول أمطار قوية محليا رعدية، وتساقطات ثلجية، يوم غد السبت، في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن أمطار قوية محليا رعدية (من 20 إلى 45 ملم)، ستهم غدا السبت من منتصف الليل إلى الساعة السادسة مساء، أقاليم شفشاون، والفحص – أنجرة، والقنيطرة، والعرائش، ووزان، وسيدي قاسم، وطنجة-أصيلة، وتاونات وتطوان‏، فيما ستهم أمطار رعدية معتدلة المناطق نفسها بداية من ظهر اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية ابتداء من علو 2000 متر (من 05 إلى 15 سم) ستهم، ابتداء من غد السبت من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، عمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، وبولمان، وإفران وميدلت، فيما سيسجل هبوب رياح نسبيا قوية (75-60 كلم/ساعة من القطاع الجنوبي) بأقاليم شفشاون، والجديدة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وطنجة-أصيلة وتطوان.

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