تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 يناير المقبل

هبة بريس - الرباط

قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

ومددت السلطات قرار تعليق الرحلات حتى ال31 من شهر يناير المقبل.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ سابق للسلطات، في إطار “الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، وحماية صحة المواطنين”.

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