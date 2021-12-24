مجتمع المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية
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تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 يناير المقبل

2021-12-24 / 1:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

ومددت السلطات قرار تعليق الرحلات حتى ال31 من شهر يناير المقبل.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ سابق للسلطات، في إطار “الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، وحماية صحة المواطنين”.

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‫32 تعليقات

  3. أصبح الأمر بين ايديكم افعلوا بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا التي تركناها عالقة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. أنتم تلعبون معنا لعبة(الغميضة) التي منا نلعبها في صغارنا والآن ها نحن نلعبها معكم في كبارنا فتح إغلاق فتح إغلاق هههههههههههه.

  6. الكل ضد هذآ القرار الذي اتخذته الحكومة في حقنا ..لقد تركنا اشغالنا وابنائنا والآن جاء وقت الحسم.تظاهرات نتمناه ان تعم المغرب. من طنجة إلى كويرة…

  8. الكل ضد هذآ القرار الذي سيكون كارثة كبرى لايحمد عقباها … التظاهرات واحتجاجات وفوضى داخل المغرب او خارجه الله يأخذ فيكم الحق من سيكون السبب في زعزعة الاستقرار في البلاد….

  9. القرارات لاتخدم صحة المواطنين نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخدكم انتم وقراراتكم في اقرب وقت ادا كانت تهمكم صحة المواطنين انظروا الى مستشفيات كم

  10. كرهنا هذا البلد وأخباركم الزفت لماذا غلق الحدود. هذا يبين عدم احترام المواطن. الكل ملقح ولماذا هاذا الاغلاق حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

  11. أنا والله ماعرفت اشنو نقول لهده الحكومة المغلوبة على أمرها .افتح تم اغلق. افتح تم اغلق, الناس هنا اسبانيا رحلات مستمرة الا المغرب الحبيب. الله هو لعندو الحل

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