مجتمع المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية
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تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 يناير المقبل

2021-12-24 / 1:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

ومددت السلطات قرار تعليق الرحلات حتى ال31 من شهر يناير المقبل.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ سابق للسلطات، في إطار “الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، وحماية صحة المواطنين”.

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‫5 تعليقات

  5. لا ينطبق على الكل فهناك من يخرج ويدخل. لا أفهم كيف يتعاملون مع الأزمة؟ كل الدول لم تقفل حدودها إلا المغرب. مع العلم أنهم وجدوا المتحور الجديد في المغرب وحدود موقفولة.

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