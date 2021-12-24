قنصلية مورسيا: الإحتجاجات تسقط موظفي الخارجية من الفراش في يوم ليس بعطلة
شهد محيط القنصلية العامة للمملكة المغربية ب”مورسيا” خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إحتجاجات واسعة لأفراد الجالية المقيمين بالمنطقة بعدما تفاجؤوا عند وصولهم للمركز بأنه مغلق في وجه العموم .
وانتظر قرابة 300 مهاجر مغربي امام البوابة الرئيسية للمقر القنصلي حتى حدود الساعة التاسعة صباحا دون ان تفتح الأبواب ويتم إستقبال المرتففين كما جرت به العادة لتبدأ بعد ذلك موجة الإحتجاجات تنديدا بقرار الإغلاق إلى غاية يوم الإثنين.
وفور علم المسؤول الأول على القنصلية العامة ب”مورسيا” تدارك الموقف وتراجع عن القرار الذي لا يستنذ إلى أية أسس قانونية، ورصدت بعض كاميرات الهواتف الذكية لبعض المهاجرين وصول موظفين إثنين في حدود الساعة العاشرة إلا دقائق يليها وصول دفعات أخرى من الموظفين كان آخرها على الساعة الثانية عشر من منتصف هذا اليوم.
ويطرح هذا الفعل عدة علامات إستفهام لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية ل”مورسيا” عن الجهة التي رخصت للقنصلية وموظفيها إعتبار يوم الجمعة عطلة تتعطل خلالها مصالح المئات من المغاربة، علما بأن الإحتفالات برأس السنة في إسبانيا تشمل يومي 25 ديسمبر وفاتح يناير من كل سنة.
3 تعليقات
كيعجبوهم غير العملة لي كيدخلو افراد الجالية اما شؤونهم في المهجر ادبرو روسهم
ليس بالأمر الغريب سيدي فهده القنصلية جرت العادة أن تتخد قرارات مُبهمة…لا يهمها لا مصلحة المواطن ولا غيره، كانت تشتكي من عدم وجود العدد الكافي من الموظفين، فما هو عدرهم اليوم عندما تم إدراج عدد كافي من الموظفين ( و لو أنه تم إضافة هؤلاء الموظفين على طبقة فاسدة) …لا أعلم و إنما حين يتم مزج ما هو صالح و ما هو طالح يطغى الفساد و اللامبالاة، انا متأكد سيدي انه لم يلتحق كل الموظفين بالمؤسسة و هدا جار به العمل هناك للأسف.🤐🤐
انا لا افهم هذه الفوضى في المعاملة مع الجالية. احتقار في المعاملة والحالية مصدومة لانها تجد مركز عمومي أجنبي يشتغل بجانب القنصلية يشتغل مع المواطنين باحترام إستقبال في المستوى وتدخل إلى القنصليات تجد تعامل أقل ما نقول عليه بالتعسفي والاحتقار. كيف سنبدأ عقلية الموضف المغربي ؟