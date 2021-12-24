بلجيكا.. إيقاف شخص حاول الحصول على الجرعة ال9 من لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل محتال قبل أن يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمرة التاسعة.

وذكرت صحيفة “L Avenir” الفرنسية أن المتهم كان قد حصل على ثماني جرعات من اللقاح عن طريق هوية مزيفة لأشخاص رفضوا أخذ جرعتهم.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم من منطقة شارلوا، وتم القبض عليه واحتجازه، يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون في مركز التطعيمات عليه، وتبين أنه ذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات.

يشار إلى أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حتى الآن، إلا أن الذين حصلوا على التطعيم بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، التي تسمح للمالك بالسفر ودخول أماكن خدمات مثل الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الاحتفالات الكبيرة.

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