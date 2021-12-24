“التعليم العالي” تخير رؤساء الجامعات بين تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد

هبة بريس - الرباط

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة ثانية إلى رؤساء الجامعات تخيرهم بين اعتماد التعليم الحضوري و عن بعد، أو تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد، وفق تطور الحالة الوبائية وبتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.

وجاء في المراسلة الجديدة، أنه “في حال تعذر تنظيم الامتحانات الجامعية عن بعد، وكان ضروريا تنظيمها حضوريا، وجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية للطلبة داخل الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، ومراعاة تطورات الحالة الوبائية”.

وكانت الوزارة قد دعت إلى عقد الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد إلى إشعار كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

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