“التعليم العالي” تخير رؤساء الجامعات بين تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد

2021-12-24 / 9:49 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة ثانية إلى رؤساء الجامعات تخيرهم بين اعتماد التعليم الحضوري و عن بعد، أو تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد، وفق تطور الحالة الوبائية وبتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.

وجاء في المراسلة الجديدة، أنه “في حال تعذر تنظيم الامتحانات الجامعية عن بعد، وكان ضروريا تنظيمها حضوريا، وجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية للطلبة داخل الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، ومراعاة تطورات الحالة الوبائية”.

وكانت الوزارة قد دعت إلى عقد الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد إلى إشعار كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

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‫24 تعليقات

  3. الامتحانات عن بعد تشجع عن الغش لهذا اعيد النظر في هذا القرار..نحن ضد الامتحانات عن بعد الافضل حضوري ووضع مراقبة مشددة مع الاحترازات لازمة والوقائية من أجل حماية الطلبة والطالبات ….

  4. من فضلكم هل من احد يتفضل بتنويري حول آليات الامتحان عن بعد …فحماسة المتدخلين توحي بأن تحت الأكمة ما تحتها و شكرا …المصداقية على المحك

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