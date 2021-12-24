“التعليم العالي” تخير رؤساء الجامعات بين تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد
هبة بريس - الرباط
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة ثانية إلى رؤساء الجامعات تخيرهم بين اعتماد التعليم الحضوري و عن بعد، أو تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد، وفق تطور الحالة الوبائية وبتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.
وجاء في المراسلة الجديدة، أنه “في حال تعذر تنظيم الامتحانات الجامعية عن بعد، وكان ضروريا تنظيمها حضوريا، وجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية للطلبة داخل الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، ومراعاة تطورات الحالة الوبائية”.
وكانت الوزارة قد دعت إلى عقد الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد إلى إشعار كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
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24 تعليقات
أصلا هناك مشاكل داخل الجامعات فمن الأحسن أنجرة الامتحانات عن بعد.
هذآ ما فعلته الوزارة التربية والتعليم العالي الأفضل لان الجامعات في المغرب تعاني من نقص في المراقبات والمشاكل التقنية المعلوماتية والتكنولوجية جد صبة لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة…
انا موافقة مع الوزارة التربية والتعليم العالي بان تجرى الامتحانات عن بعد وذالك تخوفنا بأن تكون وسط الجامعات احتجاجات ومظاهرات من المتضررين من المنح والمعطلين ذوي الشواهد العليا وووووووو وهذا ما سيقع في الجامعات…..
والامتحانات عن بعد مصدقيتها قوية لتحدي الغش…
إذا افترضناه حضوري يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق وزارة التربية والتعليم العالي ان تقوم بالاجراءات للازمة والوقائية من أجل حماية الطلبة والطالبات من هذآ الوباء القاتل…
كلنا موافقين على الامتحانات عن بعد لانها في مصلحتنا وحمايتنا من هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
يجب على الحكومة الجديدة أن تعالج المشاكل الموجودة داخل الجامعات وحقوق الطالبات والطلاب المهضومة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل يستمر الامتحانات عن بعد في المباشر ….ام ماذا هههههههههههه.
فماذا عن تكملة الدروس هل ستكون عن بعد ام حضوريا…. !!!!!!
إذا كانت الامتحانات حضورية يجب ان يكون التباعد في المدرجات مع الزام إرتداء الكمامة داخل الجامعات…..
أنا طالبة في الحقوق للأسف الشديد لم تتلقى في السنة الماضية تكملة الدروس فكيف يعقل هذه السنة الامتحانات عن بعد…
نحن معرضين الفكرة المدمرة لمستقبلنا نحن ضد الامتحانات عن بعد…
ما كفايا لعب بنفسيتنا لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم لنا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم نحن معارضين على أن تجرى الامتحانات عن بعد.نريدها حظورية….
التعليم في المغرب متدهور وأنتم تقومون بإجراء الامتحانات عن بعد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…رافضين رافضين رافضين….
الجامعات في المغرب كلها مخربة . وبالاخص نحن نعيش فترة الشتاء لا تدفئة ولا مكيفات فكيف يعقل ان تمر الامتحانات في ظروف غير ملائمة….
فكرة صائبة جدا لأن الامتحانات الحضورية ستسبب مظاهرات حاشدة واحتجاجات وفوضى داخل الجامعات….
أنا طالب في جامعة …إنها المناكر والفساد داخل الجامعة وووو أحسن ما فعلته الوزارة التربية والتعليم العالي بهذا القرار…
نتمنى التوفيق والنجاح للجميع الطلبة والطالبات وان تمر الامتحانات في ظروف جيدة…
الامتحانات عن بعد أو حضورية لاتغني من جوع. المهم والاهم هو الجودة في الامتحانات وعدم الغش وعدم التلاعب في الامتحانات وكذا التلاعب في النقط والفاهم يفهم هههههههههههه.
الامتحانات الحضورية ستسبب الغش والتسرب الأجوبة بشتى الطرق لهذا يجب الامتحانات عن بعد أفضل مايكون.