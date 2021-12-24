المعهد الوطني للجيو-فيزياء: الهزات الأرضية بالحسيمة “ظاهرة طبيعية عادية”

2021-12-24 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

أكد ناصر جبور من المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها بإقليم الحسيمة ونواحيها هذا الأسبوع تعتبر ” ظاهرة طبيعية عادية “.

وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء، ​​أن هذه الهزات، التي هي ارتدادات أرضية، تمثل رد فعل على القشرة الأرضية التي يعتريها التشوه في المنطقة، والتي تهم منطقة معينة، مع انتقال النشاط الزلزالي من منطقة إلى أخرى، وتسجيل هزة أرضية ضعيفة.

وأشار جبور إلى أن المعهد الوطني للجيوفيزياء يتوفر على أجهزة استشعار زلزالية تمكن من رصد الهزات الأرضية الصغيرة التي يقدر عددها بالمئات، في حين أن تلك التي شعر بها السكان هذا الأسبوع لا تتجاوز العشرة.
وأوضح أن هذه ” الهزات الصغيرة ” تعتبر ” ظاهرة طبيعية”.

وخلص إلى أنه سيتم إجراء دراسات إحصائية لمعرفة ما إذا كان هناك إما انخفاض في المعدل العام أو ركود في الزلازل أو معدل ثابت للهزات الأرضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-12-24 / 7:00 صباحًا
Photo of الحسيمة ..عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المدينة

الحسيمة ..عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الهزة الأرضية التي…

2021-12-23 / 10:26 مساءً
Photo of تزوير جوازات التلقيح يقود إلى اعتقال 5 أشخاص ضمنهم عون سلطة

تزوير جوازات التلقيح يقود إلى اعتقال 5 أشخاص ضمنهم…

2021-12-23 / 10:12 مساءً
Photo of اتفاق يُنهي احتجاجات موظفي المحاكم الرافضين لفرض جواز التلقيح

اتفاق يُنهي احتجاجات موظفي المحاكم الرافضين لفرض جواز التلقيح

2021-12-23 / 9:43 مساءً
Photo of ” جواز التلقيح “..حقوقيون يرفضون منع المرتفقين من الولوج للمحاكم

” جواز التلقيح “..حقوقيون يرفضون منع المرتفقين من الولوج…

2021-12-23 / 8:46 مساءً
Photo of بوعياش تطالب رئيس الحكومة بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين

بوعياش تطالب رئيس الحكومة بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى…

2021-12-23 / 7:30 مساءً
Photo of الارتفاع الصاروخي لتذاكر الطيران يجر بوريطة للمساءلة البرلمانية

الارتفاع الصاروخي لتذاكر الطيران يجر بوريطة للمساءلة البرلمانية

2021-12-23 / 6:30 مساءً
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو لإقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا”

“التقدم والاشتراكية” يدعو لإقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا”

2021-12-23 / 6:15 مساءً
Photo of ولاية أمن طنجة تتعزز بفرقة خاصة لتفكيك المتفجرات (صور + فيديو)

ولاية أمن طنجة تتعزز بفرقة خاصة لتفكيك المتفجرات (صور…

2021-12-23 / 5:35 مساءً
Photo of أزيد من 2.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 2.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-12-23 / 5:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق