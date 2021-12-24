المعهد الوطني للجيو-فيزياء: الهزات الأرضية بالحسيمة “ظاهرة طبيعية عادية”

هبة بريس ـ الرباط

أكد ناصر جبور من المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها بإقليم الحسيمة ونواحيها هذا الأسبوع تعتبر ” ظاهرة طبيعية عادية “.

وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء، ​​أن هذه الهزات، التي هي ارتدادات أرضية، تمثل رد فعل على القشرة الأرضية التي يعتريها التشوه في المنطقة، والتي تهم منطقة معينة، مع انتقال النشاط الزلزالي من منطقة إلى أخرى، وتسجيل هزة أرضية ضعيفة.

وأشار جبور إلى أن المعهد الوطني للجيوفيزياء يتوفر على أجهزة استشعار زلزالية تمكن من رصد الهزات الأرضية الصغيرة التي يقدر عددها بالمئات، في حين أن تلك التي شعر بها السكان هذا الأسبوع لا تتجاوز العشرة.

وأوضح أن هذه ” الهزات الصغيرة ” تعتبر ” ظاهرة طبيعية”.

وخلص إلى أنه سيتم إجراء دراسات إحصائية لمعرفة ما إذا كان هناك إما انخفاض في المعدل العام أو ركود في الزلازل أو معدل ثابت للهزات الأرضية.

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