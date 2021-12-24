ألمانيا: ينبغي عودة البعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين بأسرع وقت

هبة بريس

رحبت ألمانيا بإشارات التهدئة التي بعث بها المغرب في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

و ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنه ينبغي أن تعود البعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين بأسرع ما يمكن إلى “قنواتها المهنية المعتادة للتواصل”.

وأضافت الوزارة أنه يجب الآن دفع العلاقات الألمانية المغربية للأمام من خلال الحوار.

هذا وجاءت إشارات التهدئة من الجانب المغربي بعد أن كانت وزارة الخارجية الألمانية قد أشادت بدور المملكة “كحلقة وصل بين الشمال والجنوب”.

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