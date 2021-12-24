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طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-12-24 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الصباح والليل، مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك الشمال الغربي للبلاد، السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، الريف الغربي و غرب الواجهة المتوسطية.

وسيسجل تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة قد يصاحبها رعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، المنطقة الشرقية و شرق الساحل المتوسطي،فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وقليلة السحب إلى صافية في باقي أرجاء البلاد، مع تناثر حبات من الغبار محليا فوق الأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية.

كما ستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس و الريف، و معتدلة فوق المناطق الشمالية و الوسطى، وكذا فوق المنطقة الشرقية و أقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، و مابين 04 و 11 درجة بكل من الريف، الهضاب العليا الشرقية، السايس و الجنوب الشرقي، وما بين 09 و 15 درجة بشمال ووسط البلاد، و أيضا شمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين و 14 19 درجة في باقي المناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 06 و 14 درجة بالأطلس، ما بين 11 و 18 درجة بكل من الريف، الواجهة المتوسطية، الهضاب العليا الشرقية و منطقة طنجة، ما بين 17 و 25 درجة بشمال المنطقة الشرقية، باقي المناطق الشمالية، المناطق الوسطى، السايس ، الجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بسواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 25 و 32 درجة في باقي جهات المملكة.

البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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