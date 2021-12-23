تزوير جوازات التلقيح يقود إلى اعتقال 5 أشخاص ضمنهم عون سلطة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن مكناس وبتعاون مع عناصر الشرطة بعين تاوجطات، يوم أمس الأربعاء، من اعتقال 5 أشخاص ضمنهم عون سلطة برتبة ” مقدم ” تابع لباشوية عين تاوجطات، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 25و30 سنة، يشتبه تورطهم في تزوير جوازات التلقيح.

وبحسب مصادر “ هبة بريس” تفاصيل الواقعة تعود في الوقت الذي توصلت فيه الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بمعطيات دقيقة مرتبطة في النازلة بملف في نفس السياق رهن البحث لدى الشرطة المكناسية، قادها إلى التعرف على هوية ومكان أفراد عناصر القضية بعين تاوجطات.

وأضافت مصادرنا ، أن المشبه فيهما قد جرى وضعهما ، تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بمكناس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمكناس. لتعميق البحث معهم ومعرفة ظروف ملابسات الحادث.

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