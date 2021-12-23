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اتفاق يُنهي احتجاجات موظفي المحاكم الرافضين لفرض جواز التلقيح

2021-12-23 / 9:43 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل في بيان لها أعقب جلسة الحوار القطاعي ان اتفاق بين النقابة ووزارة العدل، انهى احتجاجات موظفي المحاكم، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.

واعلنت النقابة، توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.

وأضافت النقابة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية.

وأشارت النقابة الديمقراطية للعدل، إلى أن الاتفاق المتوصل له، أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.

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‫4 تعليقات

  4. هههه ،الكل نفسي نفسي ،يوم يأتي الطوفان سيهلكنا جميعا ،دولة لا علاقة مع اسم دولة ،دولة يسيرها خدام وعبيد فرنسا ،لم ولن القح ،وان اجبرتمونا سنرجع لكم كل الوثائق ونذهب لنعيش في الجبال ،او الغابات ،لان الغابات والجبال ارحم منكم ايها الخونة

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