مُختص يُعدد لـِ ” هبة بريس” مكاسب المملكة مِن “الاتفاق الثلاثي”

هبة بريس ـ الرباط

حلت يوم أمس الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة واسرائيل، والذي بموجبه استأنفت المملكة علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل، واعادة مكتب التواصل الاسرائيلي بالرباط، وبالمقابل اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وعقد وزير الخارجية ناصر بوريطة لقاء تناضريا مع نظيرة الأمريكي انطوني بلينكين والاسرائيلي بيني غانتس، احتفاء بمناسبة مرور سنة على الاتفاق، وتقييما للخطوات التي استتبعت هذا الاتفاق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويرى مراقبون أن مرور سنة على توقيع الاتفاق الثلاثي تشكل مناسبة للوقوف وتقييم المكتسبات التي توفرت للأطراف الموقعة عليه، وخاصة لدى الطرف المغربي، الذي يسعى للاستفادة أكثر من توجهه الجديد وبناء تحالفات قوية قادرة على تحصين موقعه الإقليمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والعسكرية في المنطقة.

ويرى عدد من المتتبعين كذلك أن مكاسب المملكة كبيرة من وراء هذا الاتفاق، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ووقع ذلك على مسار طي النزاع المفتعل، فضلا عن المكاسب الأمنية والعسكرية التي جناها المغرب من خلال الاتفاقيات العسكرية مع اسرائيل والتي وقعت مؤخرا بين البلدين.

ويرى الخبير الاستراتيجي، عصام العروسي أن مكاسب المملكة الأمنية والعسكرية من وراء هذا الإتفاق كبيرة ومهمة ومكنت من تعزيز موقع المغرب إقليميًا عسكريا وسياسيا، وتحقيق ما سماه بآلية “الردع”، التي أوقفت طموحات الجزائر ومخططاتها في استفزاز واستهداف وتحجيم المغرب.

وأضاف العروسي في تصريح لجريدة ” هبة بريس ” الإلكترونية، أنه ورغم كل ذلك فمن السابق لأوانه تقييم تداعيات وابعاد الاستراتيجية للإتفاق على المدنيين المتوسط والبعيد، سيما وان هذه الشراكة لها طابع عسكري وأمني واستراتيجي، وماهو سابق لأوانه حسب المتحدث اكتر هو الحكم على هذه الشراكة خاصة في شقها الاقتصادي.

واعتبر ذات المتحدث، أن الأبعاد الأخرى للاتفاقية الاجتماعية والثقافية، يصعب كذلك تقييمها حاليا ، غير أنه من الممكن القول أن أهم ما يمكن تسجيله في السنة الأولى للاتفاق الثلاثي هو ظهور آلية الردع.

واسترسل أستاذ العلاقات الدولية، موضحاً أن الولايات المتحدة واسرائيل، كانت حافزا لتوقيع اتفاقيات عسكرية وتزويد المغرب بأنظمة وأسلحة متطورة كالطائرات المسيرة وطائرات f16، والحديث عن طائرات f35 وغير ذلك، ما يعني أن المغرب كسب آليات ردع متوترة تمكنه من مواجهة التحديات الموجودة في هذه المنطقة المتوترة مع الحزائر شرقا واسبانيا شمالا والاشكالات الأمنية جنوبا.

وشدد العروسي على أن الجانب الأمني والاستخباراتي والعسكري مهم جدا وكبير، إلا أن الجانب الاستراتيجي لازال الوقت مبكرا للحكم عليه، غير أنه من الممكن أن تقوم اللوبيات الاسرائيلية في أمريكا بضغوط لأجل القضية الوطنية.

وأردف الخبير في العلاقات الدولية قائلا، :” هناك مكاسب تكتيكية استطاع المغرب عن طريقها الحد من طموحات فاعلين اقليميين منافسين له، وجعلت من المغرب متمسكا برؤية واظحة وشراكات مهمة مكنته من ان يظل فاعلا اقليميا في افريقيا، ومنبر اساسي للتوجه للدول الافريقية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك كمناوات الأسد الإفريقي مع أمريكا ونتائج زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي للمغرب العسكرية”، وهب مكاسب ألجما الجزائر واستفزازاتها ومخططاتها ضد المغرب، ودفعت بألمانيا لمراجعة مواقفها تجاه المغرب، وتغيير في موقف اسبانيا هي الأخرى التي تحاول استعياب الموقع المغربي الجديد عسكريا واقتصاديا.

وخلص العروسي إلى أن المغرب بالتأكيد حقق مكاسب مهمة، لكن يجب استثمار هذه الشراكة اقتصاديا وسياسيا، ولتحقيق ذلك ينبغي العمل على توضيح الرؤى في ملف الوحدة الترابية أكثر والتقدم في طي هذا الملف، لأن من شأن حله التقدم اكثر في الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0