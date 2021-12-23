” جواز التلقيح “..حقوقيون يرفضون منع المرتفقين من الولوج للمحاكم

هبة بريس ـ الرباط

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعطيل المحاكم بقرارات “لا دستورية ولا قانونية”، معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته السلطتان التنفيذية والقضائية بمنع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور.

واصدرت الجمعية في بيان لها أن المذكرة الثلاثية انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، والموظفين، والقضاة والمحامين، وقد حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية، حرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.

وأكدت الجمعية أن الدورية الثلاثية مهينة وحاطة من كرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع، وتخرق المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع المحامين، مستنكرة منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة.

واستنكر البيان بشدة حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، معتبرا ذلك تعطيلا للعدالة ومسالكها، تتحمل فيه السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها.

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