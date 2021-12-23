فوربس : المغرب اقتنى طائرات مُسيرة واستخدامها في الحرب سيمنحه “نصرا حاسما”

هبة بريس ـ الرباط

تحدث موقع “فوربس” الأمريكي عن نوع تقريرا عن الطائرات المُسيرة التي اقتناها المغرب موضحا ان الامر يتعلق ب”بيرقدار” التركية و”هروب” الإسرائيلية.

وقال ذات الموقع ان هذا النوع تبقى تكلفته المالية منخفضة غير انه يملك سجلا قتاليا “ناجحا” مشيرا في تقريره أن المغرب يركز على اقتناء الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع وذات القدرة على التحمل الطويل، وهي أرخص من العديد من الطائرات الأخرى المشابهة لكنها أثبتت قدرات كبيرة في ميادين الحرب،

ووسجل التقرير إن هذا النوع من الطائرات يصنع الفرق في الحرب حيث دمرت “هاروب” الإسرائيلية التي تنتمي إلى طراز”الذخيرة المتسكعة” أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع “إس 300” في الوقت الذي تولت فيه طائرات “بيرقدار TB2” تدمير القوات البرية الأرمينية، وأبرزت “فوربس” أن الرباط “يمكنها وضع سيناريو مماثل في حال ما اندلعت حرب بينها وبين الجزائر، التي طالما دعمت البوليساريو”.

ويقول التقرير ان المغرب اقتنى سرب من طائرات “بيرقدار TB2” التركية الموجهة عن بعد، مُكون من 13 طائرة مقابل 70 مليون دولار، ثم صفقة بقيمة 22 مليون دولار مع إسرائيل لاقتناء سرب من “الدرونات” الانتحارية “هاروب”، والتي كلفته 22 مليون دولار

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