الصورة من الأرشيف

فوربس : المغرب اقتنى طائرات مُسيرة واستخدامها في الحرب سيمنحه “نصرا حاسما”

2021-12-23 / 8:08 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

تحدث موقع “فوربس” الأمريكي عن نوع تقريرا عن الطائرات المُسيرة التي اقتناها المغرب موضحا ان الامر يتعلق ب”بيرقدار” التركية و”هروب” الإسرائيلية.

وقال ذات الموقع ان هذا النوع تبقى تكلفته المالية منخفضة غير انه يملك سجلا قتاليا “ناجحا” مشيرا في تقريره أن المغرب يركز على اقتناء الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع وذات القدرة على التحمل الطويل، وهي أرخص من العديد من الطائرات الأخرى المشابهة لكنها أثبتت قدرات كبيرة في ميادين الحرب،

ووسجل التقرير إن هذا النوع من الطائرات يصنع الفرق في الحرب حيث دمرت “هاروب” الإسرائيلية التي تنتمي إلى طراز”الذخيرة المتسكعة” أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع “إس 300” في الوقت الذي تولت فيه طائرات “بيرقدار TB2” تدمير القوات البرية الأرمينية، وأبرزت “فوربس” أن الرباط “يمكنها وضع سيناريو مماثل في حال ما اندلعت حرب بينها وبين الجزائر، التي طالما دعمت البوليساريو”.

ويقول التقرير ان المغرب اقتنى سرب من طائرات “بيرقدار TB2” التركية الموجهة عن بعد، مُكون من 13 طائرة مقابل 70 مليون دولار، ثم صفقة بقيمة 22 مليون دولار مع إسرائيل لاقتناء سرب من “الدرونات” الانتحارية “هاروب”، والتي كلفته 22 مليون دولار

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اكتشاف “كنز تندرارة”.. المغرب ينوي تصدير الغاز الطبيعي لدول أوروبا

بعد اكتشاف “كنز تندرارة”.. المغرب ينوي تصدير الغاز الطبيعي…

2021-12-23 / 5:06 مساءً
Photo of قبيل نهاية السنة.. المالية العمومية تسجل عجزا يقارب 70 مليار درهم

قبيل نهاية السنة.. المالية العمومية تسجل عجزا يقارب 70…

2021-12-23 / 12:33 مساءً
Photo of الكونفدرالية الوطنية للسياحة تقدم للوزارة تصوراتها لإنقاد القطاع

الكونفدرالية الوطنية للسياحة تقدم للوزارة تصوراتها لإنقاد القطاع

2021-12-23 / 11:30 صباحًا
Photo of وكالة التنمية الفلاحية تقود مخطط عصرنة القطاع عبر ورش التجميع

وكالة التنمية الفلاحية تقود مخطط عصرنة القطاع عبر ورش…

2021-12-22 / 3:53 مساءً
Photo of بنك المغرب: الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تربك الآفاق الاقتصادية

بنك المغرب: الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات تربك الآفاق…

2021-12-22 / 2:59 مساءً
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والزيوت والمحروقات خلال شهر نونبر

تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والزيوت والمحروقات خلال شهر نونبر

2021-12-22 / 10:10 صباحًا
Photo of رسمي : ارتفاع استثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2021

رسمي : ارتفاع استثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة…

2021-12-22 / 8:30 صباحًا
Photo of الطاقة الكهربائية .. تعزيز الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة

الطاقة الكهربائية .. تعزيز الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة

2021-12-22 / 7:30 صباحًا
Photo of ب29.75 مليون دولار.. البنك الإسلامي يمول دراسة تهم مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

ب29.75 مليون دولار.. البنك الإسلامي يمول دراسة تهم مشروع…

2021-12-21 / 5:37 مساءً
Photo of حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

حتى متم أكتوبر.. عائدات السياحة بلغت 28.5 مليار درهم

2021-12-21 / 2:53 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق