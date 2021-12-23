بوعياش تطالب رئيس الحكومة بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين

هبة بريس ـ الرباط

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، بعدم تسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن إلى الصين. جاء ذلك وفق تدوينة للمجلس عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، في أول موقف لهيئة رسمية منذ قرار محكمة النقض يقضي بتسليم الناشط إلى الصين.

وقال المجلس: “في رسالة موجهة لرئيس الحكومة (عزيز أخنوش) دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى عدم تسليم إدريس آيشان (حسن) إلى سلطات بلاده، تنفيذا لالتزاماتنا باتفاقية مناهضة التعذيب”.

ويعد هذا أول تصريح لهيئة حكومية منذ قرار محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) الأسبوع الماضي، بتسليم حسن إلى السلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية”.

وتطالب عدة منظمات حقوقية دولية بعدم تسليم إدريس إلى الصين، حيث “يتهدده الاعتقال، والتعذيب إذا رحل بالقوة، بالنظر إلى العمل، الذي قام به لصالح منظمات الإيغور”، كما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية، في الوقت الذي أكد فيه محاميه أنه “ينفي كل التهم الموجهة إليه”، مشددين على أنه “لم يغادر تركيا، حيث يقيم منذ 2012”.

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