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الارتفاع الصاروخي لتذاكر الطيران يجر بوريطة للمساءلة البرلمانية

2021-12-23 / 6:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قارب النائب البرلماني حميد الدراق عن الفريق الاشتراكي موضوع الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع قرار الإغلاق الذي أعلنته الحكومة من خلال سؤال كتابي وجهه لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وقال الدراق في سؤاله الموجه لبوريطة، أن ” سلطات بلادنا اتخذت انهاء العمل بالإجراءات التي وسبق أن اتخذته لتمكين المواطنين المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المغرب وذلك في غضون أسبوع واحد أي ابتداء من 16 دجنبر إلى غاية الخميس 23 دجنبر، عبر الخطوط الملكية المغربية، هذه البادرة الحسنة خلقت نوعا من الارتياح والطمأنينة لدى العالقين، وبدوري أنوه وأشيد بهذا العمل الجبار “.

وأضاف النائب البرلماني، أن ” المواطنين العالقين يعانون من ارتفاع صاروخي للأثمنة الباهضة لتذاكر الطائرة، واستغلال بعض وكالات الأسفار الظرفية الحرجة مما جعلهم عرضة للابتزاز البشع واللجوء إلى السوق السوداء واحتكار التذاكر من طرف بعض هذه الوكالات “.

الدراق كشف في معرض سؤاله أن ” التذاكر بلغت أثمنة خيالية حيث وصلت التذكرة من مطار إسطنبول إلى المغرب لـ 14.838 درهم، ومن مطار لشبونة إلى المغرب وصلت التذكرة لـ 9.840 درهم، ومن مطار دبي إلى المغرب وصلت التذكرة لـ 30.000 درهم “، مشيرا إلى أن ” هذه التصرفات اللاإنسانية تعمق الأزمة النفسية والمالية التي يعاني منها مواطنينا العالقين بالخارج “.

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‫5 تعليقات

  4. يجب على الجهات المسؤولة التدخل لايقاف هذا التسيب الذي قاس جيوب المواطنين واتخاد اجراءات مفيذة ومناسبة لكلا الطرفين حتى نحافظ على نظام وحيوية هذا المرفق الهام الذي يتعلق جانبا منه بايرادات سياحة هامة على البلاد

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