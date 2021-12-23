“التقدم والاشتراكية” يدعو لإقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا”

2021-12-23 / 6:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا حزب “التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه فريق الحزب بمجاس النواب ” إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا” ويوم عطلة مدفوع الأجر.

وقال الحزب في سؤاله الكتابي، إن “الشعب المغربي يتطلع في يناير من كل سنة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه”.

وتابع أن “هذا المطلب أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (دخل حيز التنفيذ منذ 2019)”.

و رأس السنة الأمازيغية في المغرب لم تحظ بعد بالاعتراف الرسمي كيوم عطلة رسمية، رغم مطالب من مختلف مكونات المجتمع المغربي لإقراره كذلك.

ومعلوم ان الدولة أقرت دستورية اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية في دستور سنة 2011.

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‫3 تعليقات

  3. على المغاربية ان يستيقظوا من سباتهم العميق ويستفيقوا من التخدير والتنويم الدي أصابهم و ان يكفوا عن تقديس كل ماهو اجنبي عن تربة هده الأرض ارض أجدادهم الامازيغ الأحرار وعلى جميع المغاربة ان يفتخروا بامازيغيتهم التي حباهم وخصهم الله بها دون العالمين لان الرجوع إلى الأصل اصل.و رأس السنة الأمازيغية لابد طال الزمن ام قصر ان يتم إقراره يوم عطلة رسمية مؤدى عنها وخير البر عاجله.

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