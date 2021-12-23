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أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. بريطانيا تسجل نحو 120 ألف إصابة بكورونا

2021-12-23 / 5:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 119789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة منذ بدء الجائحة.

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 106122 إصابة و140 وفاة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.

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