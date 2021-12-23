حتى إشعار آخر.. الدراسة والامتحانات عن بعد بالجامعات بسبب أوميكرون

هبة بريس - الرباط

قررت وزارة التعليم العالي، تعليق الدراسة والامتحانات بالجامعات حتى إشعار آخر بسبب متحور أوميكرون.

وحسب مراسلة لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، موجهة إلى رؤساء الجامعات بشأن تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية للتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كورونا، فقد تقرر إجراء جميع الامتحانات عن بعد.

ويأتي هذا القرار “حرصا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ضمان السلامة الصحية لمختلف الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، كما تقرر عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد.

وشددت مراسلة الوزير على أن الإجراءات الجديدة احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى الرفع من مستوى اليقظة في مواجهة الوباء، والتقيد بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

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