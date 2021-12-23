تسجيل أول حالة وفاة بـ”أوميكرون” في ألمانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وأشارت قناة “دي دبليو” الألمانية عبر حسابها على منصة تويتر، نقلا عن المعهد، أن الشخص المتوفى ينتمي للفئة العمرية التي تتراوح بين 60 إلى 79 عاما، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، قد توقع في وقت سابق أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في “موجة خامسة ضخمة” من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحد لم تشهده من قبل.

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