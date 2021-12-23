الأمن يطارد مواطنين بالشارع لإجبارهم على التلقيح.. ولاية الرباط تنفي

2021-12-23 / 4:35 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات لتراسل الفوري على الهواتف المحمولة صباح يوم أمس الأربعاء، عبارة عن تسجيل يظهر تدخلا للمحافظة على النظام، تم التلاعب به من خلال إضافة مقطع صوتي ينسب بشكل “تدليسي” لعناصر الشرطة مطاردة المواطنين بالشارع العام لإجبارهم على التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19”.

وكشفت ولاية أمن الرباط في بلاغ لها أن الخبرة التقنية التي أخضع لها مقطع الفيديو المذكور، أوضحت أن الأمر يتعلق بشريط يوثق لتدخل قوات حفظ النظام بمدينة الرباط خلال عمل نظامي بالشارع العام السنة المنصرمة، والذي تم تحريف مضمونه وسياقه الحقيقيين، وذلك عن طريق توضيبه وإضافة تعليقات وشريط صوتي خارج السياق ولا علاقة له بالمضمون الحقيقي لمقطع الفيديو الأصلي.

وإذ تحرص ولاية أمن الرباط على تفنيد صحة هذا المقطع المصور، يضيف ذات البلاغ، فإنها تؤكد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات لا زالت جارية لتوقيف المتورطين في نشر هذه المقاطع المفبركة بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 654 إصابة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 654 إصابة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-24 / 4:45 مساءً
Photo of النقل الطرقي.. هذه تفاصيل الاجتماع بين الوزارة والمهنيين

النقل الطرقي.. هذه تفاصيل الاجتماع بين الوزارة والمهنيين

2021-12-24 / 3:39 مساءً
Photo of ”شاب سينغالي“ يعتنق الدين الإسلامي بأحد مساجد ”الرباط“

”شاب سينغالي“ يعتنق الدين الإسلامي بأحد مساجد ”الرباط“

2021-12-24 / 3:05 مساءً
Photo of نشرة خاصة: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية يوم غد السبت

نشرة خاصة: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية يوم غد…

2021-12-24 / 1:50 مساءً
Photo of تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 يناير المقبل

تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 31 يناير المقبل

2021-12-24 / 1:14 مساءً
Photo of حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمدينة مكناس

حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمدينة مكناس

2021-12-24 / 1:00 مساءً
Photo of التغطية الاجتماعية.. تحديد قيمة المساهمة الشهرية للصناع التقليديين في 135 درهما

التغطية الاجتماعية.. تحديد قيمة المساهمة الشهرية للصناع التقليديين في…

2021-12-24 / 12:38 مساءً
Photo of تارودانت : مهاجرون أفارقة يبدعون طرق جديدة للاحتيال

تارودانت : مهاجرون أفارقة يبدعون طرق جديدة للاحتيال

2021-12-24 / 12:12 مساءً
Photo of وعود بالهجرة..أمن طنجة يلاحق المتورطين في قضية نصب جماعي على عشرات المواطنين

وعود بالهجرة..أمن طنجة يلاحق المتورطين في قضية نصب جماعي…

2021-12-24 / 11:33 صباحًا
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-12-24 / 11:30 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق