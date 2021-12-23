الأمن يطارد مواطنين بالشارع لإجبارهم على التلقيح.. ولاية الرباط تنفي

2021-12-23 / 4:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات لتراسل الفوري على الهواتف المحمولة صباح يوم أمس الأربعاء، عبارة عن تسجيل يظهر تدخلا للمحافظة على النظام، تم التلاعب به من خلال إضافة مقطع صوتي ينسب بشكل “تدليسي” لعناصر الشرطة مطاردة المواطنين بالشارع العام لإجبارهم على التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19”.

وكشفت ولاية أمن الرباط في بلاغ لها أن الخبرة التقنية التي أخضع لها مقطع الفيديو المذكور، أوضحت أن الأمر يتعلق بشريط يوثق لتدخل قوات حفظ النظام بمدينة الرباط خلال عمل نظامي بالشارع العام السنة المنصرمة، والذي تم تحريف مضمونه وسياقه الحقيقيين، وذلك عن طريق توضيبه وإضافة تعليقات وشريط صوتي خارج السياق ولا علاقة له بالمضمون الحقيقي لمقطع الفيديو الأصلي.

وإذ تحرص ولاية أمن الرباط على تفنيد صحة هذا المقطع المصور، يضيف ذات البلاغ، فإنها تؤكد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات لا زالت جارية لتوقيف المتورطين في نشر هذه المقاطع المفبركة بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

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