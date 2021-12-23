قنصليات المغرب بفرنسا: النظام الفاشل للمواعيد يفتح الباب أمام السماسرة والإنتهازيين
حلم تحول إلى كابوس مخيف بعدما إكتشفت الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية أن ما تم الترويج له من ما سمي ب” الإنتقال الكلاسيكي إلى عهد الرقمنة والنظام الآلي ” في تحديد المواعيد بالنسبة للقنصليات المغربية ما هو سوى إمتداد لأزمة مسكوت عنها إنطلقت منذ بضعة أشهر في فرنسا وسيتم تعميمها على باقي المراكز القنصلية المغربية في العالم.
هذا النظام الجديد الذي لا فائدة منه كما يبدو لكل من حاول إستخدامه للضفر بموعد، إذ لا يلبي ولو 20 في المائة من حاجيات الجالية لأنه بكل بساطة دائم التعطل والخلل، لا بل خلق إحتقانا وصراعات في أبواب المراكز القنصلية وصار عنوانا عريضا للسب والشتيمة كل صباح ضد الموظفين دون إستثناء حتى أصبح الهاجس الوحيد لدى بعضهم هو إعداد العدة ليلا لمواجهة الغاضبين من المرتادين في اليوم الموالي، وتلك ما هي سوى إنتكاسة حقيقية جديدة في تاريخ العمل القنصلي الذي تطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة.
هذا النظام الرقمي الفاشل والمتعثر الذي إعتمدته الوزارة في فرنسا فتح الباب على مصراعيه أمام لوبيات السمسرة لترتيب المواعيد بالمقابل في غياب تدخل الإدارة المركزية على خط المعاناة المستمرة للمهاجرين المغاربة الذين يؤذون ضعف الرسوم مقارنة مع مغاربة الداخل ليجدوا أنفسهم خارج الإهتمامات التي تليق بهم كجالية “تغسل وجهها بيدها” وتعتبر موردا إقتصاديا مهما للعملة الصعبة وإنعاش الإقتصاد الوطني، أضف إلى ذلك أنها قائمة بذاتها كليا ولا تكلف خزينة الدولة فلسا واحدا للتطبيب والتعليم والخدمات الإجتماعية.
وإن كانت وزارة الخارجية منكبة على تعميم هذه التجربة الفاشلة على مختلف القنصليات فالأفضل لها أن توقف هذا العبث بمصالح المهاجرين حيث تبين بالملموس أن لا فائدة منه سوى ضياع الوقت وتعطيل ممنهج لمصالح المواطنين، ولمن أراد أن يتأكد فما عليه إلا أن يتصفح التطبيق محاولا أخذ موعد مع قنصلية معينة، ويستحسن أن تكون المبادرة لرؤساء المصالح في وزارة الخارجية قبل غيرهم من عامة الناس.
5 تعليقات
القنصليات مرة أخرى كارثة عضمى وكأنهم حملوا موظفي المقاطعات وارسلوهم إلى أروبا. لم يستفيدوا من الحضارة التي تدور حولهم عاهدوا أنفسهم ان يبقو على النضام القديم الذي يمتاز بالتعقدات والعقبات. مدينة تولوز القنصلية في الماضي كانت تقدم خدماتها للمواطن بطريقة احترافية الآن أصبحت القنصلية مصيبة وتدابير ومشاكل
هدا الاستاذ يقيم باسبانيا فكيف يعرف ماذا يجري في فرنسا؟
اها فرنسا قادرين على حل مشاكلهم ولا حاجة بهم للصحافة المسخرة لأهداف خفية مقابل بضعة دراهم.
جبرة قلم، مشروع المواعيد والقنصليات فاشل، أي ضمير مهني هذا، هل قمت يا أخي باستقراءات للرأي، هل قمت بدراسة ميدانية؟ احمرّ وجهي خجلا موضعك، أعذرك إن كان المقال يعبر عن رأي شخص ما أما أن يكون مقالا صحفيا فسير اتبيع الفول فكل مرة تطلع بمقال عن قنصلية عندما لم تجد المسؤول القنصلي استقبالك والقهقهة لك شتان بينك وبين الصحفي بمسألة المواعيد مشروع ناجح 100% لأن الناس بفرنسا معتادون على المواعيد في كل ما يخص وثائقهم وحياتهم العادية من تطبيب وغيره. فالكلاب تنبح والمقابلة تسير، ففي بعض التعليقات وجدت شخصا يتكلم عن قنصلية تولوز بدون حشمة أو حياء فإن كان العيب فالعيب أخي ما قصد شخص قنصلية مغربية وهو يتوفر على جميع الوثائق فلن يرد له طلب. ونجد أن لدى السلطات الأجنبية عندما يطلبون من شخص وثيقة ما ينحني ويذهب أدراج. فاتقوا الله في أنفسكم
Rien que pour s’immatriculer en france tu dois payer des frais. C’est honteux. Les services qui doivent être payant c’es les passeports et les actes notariales, les autres actes pour les MRE doivent être gratuits.
Egalement, il faut doter les consulats avec des compétences jeunes avec des moyens de contrôles permanents; .l’image d’un pays à l’étranger est reflétée par ses consulats
ان هدا كله كدب لان وجدة هدا شيء منظم احسن من قبل وكيف ممكن كجريدة هبة بريس توءكد هدا وكيف يمكن ان يكن فهي سمسرة المواعد وان كل شيء اليكتروني هدا اسمهي بالكلاح اقسم أني استعملت طلباتي على النيت وبعت كل الأوراق المطلوبة وبعت لي عدة مواعيد واخترت ألدي اردته وفي اليوم المناسب دهبة إلى القنصلية وكل شيء مرا على مايرام ماأكثر من 30 دقيقة وهدا هو الحقيقة واتحدى جريدتكم حاولو اتصل مع مواطن يريد أي ورقة وهنا يبق لكم الكلمة الأخيرة لما قراءت مقلكم ماكنة راضي بأقولكم الكادبة والمزيفة واتحد أي واحد واعتذر عن كتبتي بالعربية ولكم الشكر