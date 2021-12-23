خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون مرفوعي الرأس”

هبة بريس

أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش ،اليوم الخميس، أن أول هدف وضعه نصب عينيه عندما تسلم منصبه هو التأهل لمونديال قطر 2022، ثم الذهاب إلى أبعد حد في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم (الكاميرون 2021)، مضيفا “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون مرفوعي الرأس”.

وقال إن “إطلاق الوعود بإحراز لقب كأس إفريقيا للأمم ،الذي ينتظره الجمهور المغربي منذ سنوات عديدة، أمر سهل، لكن ما يمكن أن أعد به هو العمل جديا على تحقيق هذا الأمل، باعتبار أن كرة القدم لا تخضع للمنطق ويمكن أن يحدث أي شىء غير متوقع في أي لحظة خلال المباريات”.

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة للإعلان عن لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض النهائيات القارية، أن مجموعة من الإكراهات تعترض مؤخرا الطاقم التقني، لكن رغم ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية بالفوز في تسع لقاءات وحصد تعادل وحيد.

وأشار ،في هذا الصدد، إلى أن النتائج التي حققها المنتخب المغربي تترك باب الأمل مفتوحا قبل نهائيات الكأس القارية، وكذلك المباراة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كاس العالم بقطر.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6