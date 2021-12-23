بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.
وقال بوتين: “وضع هتلر على موقع “الفوج الخالد”حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟”
وأضاف: ” هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام”.
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3 تعليقات
أنه صدق وهو كذوب
ولماذا محمد أهان اليهود والمسيح في كتابه ? كما يهين يهان
قبح الله سعيكم ومن قال لك أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد أهان أنبياء، شكلك أمي لا تفقه شيئا لا في الإسلام ولا في دين اخر،