الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

2021-12-23 / 2:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.

وقال بوتين: “وضع هتلر على موقع “الفوج الخالد”حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟”

وأضاف: ” هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام”.

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‫3 تعليقات

  3. قبح الله سعيكم ومن قال لك أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد أهان أنبياء، شكلك أمي لا تفقه شيئا لا في الإسلام ولا في دين اخر،

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