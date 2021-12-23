مصطفى بايتاس

بايتاس: قرارات التشديد والتخفيف مرتبطة بالمؤشرات الوبائية اليومية

2021-12-23 / 1:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول إمكانية تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع الإصابات اليومية وظهور حالات مصابة بمتحور أوميكرون.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي “مجموعة من المؤشرات التي يتم دراستها بشكل يومي وتدفع الحكومة للتشديد أو التخفيف، وذلك بناء على مسؤوليتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”

وتابع بايتاس قائلا “ايلا كانت الوضعية مزيانة راه طبيعي انخففوا، حيت كاينة مصالح اقتصادية وأنشطة خاصها تتحرك”، مشددا على أن الحكومة تعطي الأولوية لحماية صحة وسلامه المواطنين.

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