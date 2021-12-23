بايتاس عن عودة العالقين: ” مغنديروش كل مرة استثناءات إذا كانت الوضعية الوبائية مقلقة”

هبة بريس - الرباط

تحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن وضعية المغاربة العالقين بالخارج بعد قرار إغلاق الحدود.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “العالم كلو عرف انتشار سريع فالموجة الخامسة والبلاد حدات مجموعة قرارات لاغلاق الحدود”.

وأضاف بايتاس قائلا “من بعد، تم اتخاذ تسهيلات لعودة العالقين، ثم تطورت الحالة الوبائية من ظهور أوميكرون وتزايد الحالات بعدد من الدول لذلك اتخذنا القرار الثاني للاغلاق وإعطاء مهلة أسبوع”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول “اللي بغا يدخل أيدخل، ملي كتفتح الحدود مرة وأخرى”، مسترسلا “مكنظنش خصنا كل مرة نديرو استثناءات اذا كانت الوضعية الوبائية مقلقة، ممكن نديروها اذا كانت الوضعية مستقرة.”

وشدد ذات المتحدث، على أن القرارات تتخذ من منطلق تقييم الوضعية الوبائية وبالنظر للظروف التي تستوجب الاغلاق للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المكتسبات المحققة.

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