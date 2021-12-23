حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 يناير 2022.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية

2021-12-23 / 1:19 مساءً
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هبة بريس

تداول المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الاثنين 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

ويستند هذا التمديد إلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تعطي للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية اقتراح تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، يحدد النطاق الترابي بتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.

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‫20 تعليقات

  5. شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح اقتربت. والحكومة الجديدة لازالت قائمة بقرارتها التي لا محل لها من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  9. أنتم بكل بساطة تريدون الرجوع إلى الصفر كما كنا عليه من السابق .ونحن لانريد الرجوع كل مانريده هو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هذآ هو الأهم وليس بتمديدكم الطوارئ الصحية..مجرد حيل فقط….

  11. اللعبة السياسية بدأت واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه …كل هذا التخويف مرة أخرى. وان نقوم باستعمال الجرعة الثالتة هههههههههههه.

  12. الحكومة لن تضعنا في حالنا نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح كل عندنا انتهى …. سيناريوهات كاذبة هذآ ماجعلكم تقومون بالاغلاق وبالطوارئ الصحية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..

  13. أين هي حقوق الانسان أين هو القانون …حكومة تريد السيطرة علينا تغلق وتفتح كما تشاء لقد أصبحنا عندها لعبة بين ايديها …

  14. هذآ يعتبر سلب الحرية الشخصية أنتم تتجولون ولا احد يمنعكم لكن حرية التنقل والمسكين الضعيف الذي لا حولة له إلا بالله العلي العظيم.

  17. أين هي الدمقراطية انها دستاتورية في المغرب تفعلون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا انتم تريدون ترويج المبيعات والتسويق في اللقاحات..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  18. لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا لانريد الرجوع إلى الصفر نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى….

  19. إن هذه التمثيليات لم تنتهي بعد رغم أن ليس لامتحور موجود ولا كورونا كذالك موجودة أنتم تضحكون على الشعب المغربي ولكن الحمدلله استيقظ من تلاعبكم واكاذيبكم معه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  20. إنهــا الحلقـة العـاشـرة من مسـلسل : “الاتجـار فـي الوبـاء والبلاء والتلقيـح واللقـاح وفرض الغــلاء والغبــاء”، حسبـنـا الله ونـعـم الـوكيــل. حـاسبـوا انفسكم قبـل أن تحـاسبوا ، ولستـم انتـم الغـالبون رغـم كـل أسـاليب الحكـرة والاستيلاب العقــلي ، يــد الله فـوق أيديـكم ، انكـم المسؤولون عـن تدهـور وانحـطـاط البـلاد …

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