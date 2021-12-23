الأردن تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-23 / 1:14 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات مع صحيفة الدستور الأردنية، إنه “تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور “أوميكرون”، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الأفريقي في المملكة إلى 9 حالات”.

وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص “بي سي آر” الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

2021-12-23 / 2:57 مساءً
Photo of فرنسا تفتح أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر

فرنسا تفتح أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر

2021-12-23 / 11:55 صباحًا
Photo of مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

2021-12-23 / 11:03 صباحًا
Photo of أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

2021-12-23 / 10:22 صباحًا
Photo of السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر من رئيس غير شرعي

السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر…

2021-12-23 / 9:42 صباحًا
Photo of بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

2021-12-23 / 9:14 صباحًا
Photo of المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

2021-12-23 / 7:30 صباحًا
Photo of إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

2021-12-22 / 11:28 مساءً
Photo of مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في تكساس

مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في…

2021-12-22 / 11:03 مساءً
Photo of أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

2021-12-22 / 8:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق