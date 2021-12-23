الأردن تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات مع صحيفة الدستور الأردنية، إنه “تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور “أوميكرون”، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الأفريقي في المملكة إلى 9 حالات”.

وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص “بي سي آر” الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

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