”إحتجاجات فرض جواز التلقيح“…حادثة سير تودي بحياة محاميين إثنين ورفيقهما

2021-12-23 / 1:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية عن وفاة محاميين إثنين وشخص ثالث بسبب حادثة سير وقعت صبيحة يومه الخميس بالقرب من منطقة ”رياض اولاد مطاع“ بضواحي الرباط، كانوا قادمين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد فرض جواز التلقيح بالمحاكم.

وأضافت ذات المصادر أن المحاميين الإثنين فارقا الحياة على الفور إضافة لشخص ثالث صديق إحداهما، بينما حالة الشخص الرابع خطيرة.

هذا وخلف الحادث حالة حزن كبيرة وسط زملاء ورفاق الضحيتين خصوصاً بهيئة الرباط، حيث يتواجد عدد كبير من المحاميين أمام مستودع الأموات لإتمام إجراءات تسليم الجثث ودفنها .

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‫2 تعليقات

  1. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجازيهم بالحسنات إحسانا ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض وأسكنهم جناتك النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين.
    إثنين منهم من أعز أصدقاء إبنتي التي تأثرت بفقدانهم كانوا نعمة الإصدقاء و نعمة الزملاء وإنا لله وإنا إليه راجعون بالتوبة و المغفرة. م ت

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