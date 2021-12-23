أمن طنجة يوقف شخصين ألحقا خسائر بسيارة في الشارع العام

هبة بريس - طنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 21 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد رصدت شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإلحاق خسائر مادية بسيارة باستعمال أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارة استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على حجز سلاح أبيض وكميات من مخدر الكوكايين والشيرا تم العثور عليها بحوزة المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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