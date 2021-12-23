وحيد خاليلوزيتش

كأس إفريقيا.. خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس

2021-12-23 / 12:15 مساءً
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هبة بريس

عقد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، اليوم الخميس ندوة صحفية، داخل مركز محمد السادس لكرة القدم، عرض فيها لائحة المنتخب المغربي النهائية، التي ستشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في الفترة مابين 9 يناير و6 فبراير المقبل :

وفيما يلي اللائحة كاملة:
ياسين بونو ( إشبيليىة)- منير المحمدي ( هاتاي سبور)-أنس الزنيتي ( الرجاء)
غانم سايس( وولفرهامبطون)-نايف أكرد (رين)-سفيان شاكلا ( لوفين)- -أشرف حكيمي( باريس سان جيرمان)- أدم ماسينا( واتفورد)- سفيان الكرواني (نيك نيمخن)- سفيان العكوش( ميتز) – سامي مايي ( فيرنكفاروش المجري)
سفيان أمرابط – ( فيورنتينا)-أيمن برقوق ( اينتراخت فرانكفورت)-فيصل فجر (سفياس سبور)-إلياس شاعر ( كوينز بارك رينجرز)- – –سليم املاح (ستاندار دولييج)-سفيان بوفال( أونجي )- عمران لوزا ( واتفورد) – عز الدين أوناحي( أونجي).

منير الحدادي – يوسف النصيري (إشبيلية)- ريان مايي ( فيرنكفاروش المجري)- أيوب الكعبي( هاتاي سبور )-زكرياء أيو خلال ( أزد ألكمار)- عبد الصمد الزلزولي ( برشلونة)

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‫5 تعليقات

  2. مدرب المنتخب الوطني لا أساس لتشكيلته مانا على العنت زياش عندو مكانتوفالمنتخب غادي نعسو حتى نتقصاو اونرجعو تنقولو لو لو من أعمال الشيطان

  3. هادالمدرب خصوايمشي بحالو اين زياش اين مزواري واش بهاد التشكيلة سيحقق نتيجة ايجابية بالطبع لامدرب متعجرف ياخد أموالنا ويضحك علينا وفي الاخيرنحن الشعب الدي سيخسر

  4. أتمنى من الزلزال الا يسمع كلامه ويبقى مع البرسا حتى يأخذ الرسمية ان شاء الله. هذا المدرب لا يفقه شيئا في مصلحة اللاعبين.لماذا لاينادي عن العربي خاصة ان المدرب لديه خصاص في جهة الهجوم.

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