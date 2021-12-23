أكادير : صحفيون يتضامنون مع المحامين في إضرابهم لليوم الثالث

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة سوس ماسة، تضامنه مع هيئة المحامين باكادير وكلميم والعيون، في إضرابهم الذي وصل إلى ثلاثة أيام متتالية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، إحتجاجا على قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وقد حضر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ممثلا في نقيب الصحفيين وأعضاء من المكتب، الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المحامون صباح اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري.

وسادت حالة من التوثر والاحتقان بعدد من محاكم أكادير كلميم لعيون، انطلقت شرارتها مند الإثنين 20 دجنبر الجاري، تاريخ تنفيذ قرار وزارة العدل بضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج المحاكم، وما اعقبه من عملية منع المحامين من ولوج هذه المؤسسات القضائية .

وفي سياق متصل، أكد مصدر من هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بأنه تم منع الأساتذة المحامين من ولوج كل من المحكمة التجارية بأكادير والمحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، بالإضافة إلى تسجيل منع المحامين والمحاميات من ولوج قاعات المحاكم بمحكمة كلميم، بسبب عدم إدلائهم بجواز التلقيح.

ولفت ذات المصدر إلى رجال الأمن رفقة القوات المساعدة يقفون على تطبيق قرار منع المحامين والمرتفقين غير الحاملين للجواز من ولوج محاكم مدينة أكادير.

يذكر أن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كانوا قد أصدروا قرار مشترك يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من اليوم 20 دجنبر الجاري.

وتفاعلا مع هذا القرار، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها التام لهذا الإجراء جملة وتفصيلا، داعية الجهات المسؤولة إلى التراجع عنه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0