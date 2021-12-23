فرنسا تفتح أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر

2021-12-23 / 11:55 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

فتحت فرنسا الخميس، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية.

ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالإطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 و31 كانون الأول/ديسمبر 1966”.

ويشمل ذلك “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.

وتشمل الوثائق تلك “الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش، وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية “، بحسب المرسوم.

ولم يكن مسموحا الاطلاع على هذه الوثائق لـ75 عاما إلا بإذن.

وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد: الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954، حتى الاستقلال في 1962.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأردن تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور “أوميكرون”

الأردن تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور…

2021-12-23 / 1:14 مساءً
Photo of مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

2021-12-23 / 11:03 صباحًا
Photo of أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

2021-12-23 / 10:22 صباحًا
Photo of السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر من رئيس غير شرعي

السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر…

2021-12-23 / 9:42 صباحًا
Photo of بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

2021-12-23 / 9:14 صباحًا
Photo of المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

2021-12-23 / 7:30 صباحًا
Photo of إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

2021-12-22 / 11:28 مساءً
Photo of مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في تكساس

مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في…

2021-12-22 / 11:03 مساءً
Photo of أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

2021-12-22 / 8:25 مساءً
Photo of الصحة العالمية” تحذر العالم من “إعلان الانتصار” على الجائحة

الصحة العالمية” تحذر العالم من “إعلان الانتصار” على الجائحة

2021-12-22 / 7:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق