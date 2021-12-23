إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس
-إفران: 26 ملم
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
-إفران: 26 ملم
-فاس: 20 ملم
-بنسليمان: 17.5 ملم
-الجديدة: 16 ملم
-المحمدية: 15 ملم
-تيط مليل: 12 ملم
-مكناس: 11 ملم
– تازة: 10 ملم
– بنجرير والعرائش: 9 ملم
– النواصر: 7 ملم
– وجدة وشفشاون: 6 ملم
– الدار البيضاء وميدلت والرباط المدينة: 5 ملم
– طنجة والقنطرة والرباط سلا: 4 ملم
– بوعرفة وسيدي سليمان: 3 ملم
– الحسيمة وتطوان وسطات وتاوريرت وخريبكة وبني ملال: 2 ملم
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