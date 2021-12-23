إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء ‏إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:‏

-إفران: 26 ملم

-فاس: 20 ملم

-بنسليمان: 17.5 ملم

-الجديدة: 16 ملم

-المحمدية: 15 ملم

-تيط مليل: 12 ملم

-مكناس: 11 ملم

– تازة: 10 ملم

– بنجرير والعرائش: 9 ملم

– النواصر: 7 ملم

– وجدة وشفشاون: 6 ملم

– الدار البيضاء وميدلت والرباط المدينة: 5 ملم

– طنجة والقنطرة والرباط سلا: 4 ملم

– بوعرفة وسيدي سليمان: 3 ملم

– الحسيمة وتطوان وسطات وتاوريرت وخريبكة وبني ملال: 2 ملم

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