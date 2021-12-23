الكونفدرالية الوطنية للسياحة تقدم للوزارة تصوراتها لإنقاد القطاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني لقاءا مع أعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة و ممثلي جمعيات النقل البحري و عدد من مهنيي قطاع السياحة بالمغرب.

و خلال هذا الاجتماع، قدمت الكونفدرالية الوطنية للسياحة تصوراتها لإنقاد القطاع من السكتة القلبية خاصة في ظل التخبطات التي شهدها خلال فترة الجائحة و تأثير قرارات السلطات بالإغلاق و الحجر الصحي على نشاط المهنيين.

الكونفدرالية طالبت وزارة السياحة بضرورة اعتماد استراتيجية جديدة و مبتكرة تروم إعادة الحياة للسياحة خلال الأشهر المقبلة من خلال خطة عمل ترتكز على عشر محددات أساسية.

و بنت الكونفدرالية الوطنية للسياحة تصوراتها على العمل التشاركي و التوافقي بين مختلف مكونات المشهد السياحي بالمغرب، مقترحة عقد شراكات مع شركات الطيران و استعادة الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف فضلا على تنويع الشراكات مع وكالات الأسفار و المؤسسات الفندقية.

و اقترحت الوزارة تشكيل لجنة عمل مصغرة تضم ممثلي مختلف المهنيين المتداخلين في قطاع السياحة لبلورة استراتيجية عمل موحدة و متكاملة، مع منح الصلاحية للجنة لإعداد الأرضية الملائمة و تقديم مقترحات تدابير في الأسبوعين القادمين قبل الشروع في تنزيلها بداية من الشهر المقبل.

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