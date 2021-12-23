تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه

2021-12-23 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مركزه ال28 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر دجنبر، الصادر اليوم الخميس، برصيد 1529.93 نقطة.

كما حافظ “أسود الأطلس” على الرتبة الثانية إفريقيا، خلف منتخب السنغال، الذي يحتل المرتبة الـ 20 عالميا برصيد 1529.93نقطة.

وتقدم الفريق الوطني قاريا على منتخب الجزائر الثالث (29 عالميا برصيد 1516.51)، ثم منتخب تونس الرابع (30 عالميا برصيد 1512.72).

ولم يطرأ أي تغيير على مقدمة التصنيف العالمي، حيث احتفظت بلجيكا بالمركز الأول (1828.45نقطة)، أمام كل من منتخبي البرازيل (1826.35 نقطة) وفرنسا (1786.15 نقطة).

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