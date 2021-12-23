لقاح بديل لـ"أسترازينيكا"

أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

2021-12-23 / 10:22 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

أكدت شركة الأدوية أسترازينيكا الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد -19 تزيد “بشكل كبير” من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

وأوضحت الشركة في بيان أن “مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا” الذي طورته ضد كوفيد “تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

مبادرة سعودية لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

2021-12-23 / 11:03 صباحًا
Photo of السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر من رئيس غير شرعي

السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر…

2021-12-23 / 9:42 صباحًا
Photo of بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

بلجيكا تشدد قيود كورونا للسيطرة على متحور “أوميكرون”

2021-12-23 / 9:14 صباحًا
Photo of المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

المفوضية الأوروبية تحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية

2021-12-23 / 7:30 صباحًا
Photo of إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

إسبانيا تعود إلى فرض الكمامات

2021-12-22 / 11:28 مساءً
Photo of مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في تكساس

مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمظلة شراعية في…

2021-12-22 / 11:03 مساءً
Photo of أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

أكثر من 27 ألف مهاجر انتقلوا للعيش في إسرائيل

2021-12-22 / 8:25 مساءً
Photo of الصحة العالمية” تحذر العالم من “إعلان الانتصار” على الجائحة

الصحة العالمية” تحذر العالم من “إعلان الانتصار” على الجائحة

2021-12-22 / 7:04 مساءً
Photo of نيجيريا إتلاف مليون جرعة من لقاح كورونا منتهية الصلاحية

نيجيريا إتلاف مليون جرعة من لقاح كورونا منتهية الصلاحية

2021-12-22 / 5:38 مساءً
Photo of فرنسي مسلح يهدد باستهداف ماكرون والجزائريين والمغاربة بالقتل

فرنسي مسلح يهدد باستهداف ماكرون والجزائريين والمغاربة بالقتل

2021-12-22 / 4:42 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق