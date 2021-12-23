أسترازينيكا : جرعة ثالثة تزيد الأجسام المضادة لمواجهة أوميكرون

هبة بريس - وكالات

أكدت شركة الأدوية أسترازينيكا الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد -19 تزيد “بشكل كبير” من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

وأوضحت الشركة في بيان أن “مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا” الذي طورته ضد كوفيد “تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا”.

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