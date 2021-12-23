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تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

2021-12-23 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3ر4 و7ر4 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 7ر4 درجات، وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر أن هذه الهزة ، التي حدد مركزها بجماعة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالا وخط الطول 3.815 درجة غربا.

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