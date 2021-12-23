تلميذ يعتدي على أستاذه داخل القسم بخنيفرة.. ومديرية التعليم تتدخل

هبة بريس

تعرض أستاذ بالثانوية الإعدادية الأمير مولاي عبد الله بخنيفرة لاعتداء من طرف أحد التلاميذ داخل القسم.

وفي هذا الصدد، أوفدت المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة، لجنة إلى المؤسسة وذلك لتقصي الحقائق والاطلاع على تفاصيل الحادثة ولمؤازرة الأستاذ.

وبعد الاطلاع على حيثيات الواقعة وتقرير اللجنة، أخبرت المديرية الإقليمية الرأي العام المحلي والوطني أنها تنصب نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن الأستاذ وعن كافة الأطر الإدارية والتربوية في هذه الحالة أو الحالات المشابهة صونا لكرامة أطرها ولحرمة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها، تتفهم تنازل الأستاذ عن متابعة التلميذ مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية وتنوه بموقفه النبيل، مما تتشبث المديرية بتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية حماية لأطرها من باب واجبها المهني.

ونوهت المديرية الإقليمية بأطرها الإدارية والتربوية على تفانيهم في أداء مهامهم، مشددة رفضها وتصديها لكل ما من شأنه أن يمس بكرامة الأستاذ أو يعرقل السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

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