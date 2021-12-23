الصورة تعبيرية

تلميذ يعتدي على أستاذه داخل القسم بخنيفرة.. ومديرية التعليم تتدخل

2021-12-23 / 9:56 صباحًا
0
هبة بريس

تعرض أستاذ بالثانوية الإعدادية الأمير مولاي عبد الله بخنيفرة لاعتداء من طرف أحد التلاميذ داخل القسم.

وفي هذا الصدد، أوفدت المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة، لجنة إلى المؤسسة وذلك لتقصي الحقائق والاطلاع على تفاصيل الحادثة ولمؤازرة الأستاذ.

وبعد الاطلاع على حيثيات الواقعة وتقرير اللجنة، أخبرت المديرية الإقليمية الرأي العام المحلي والوطني أنها تنصب نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن الأستاذ وعن كافة الأطر الإدارية والتربوية في هذه الحالة أو الحالات المشابهة صونا لكرامة أطرها ولحرمة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها، تتفهم تنازل الأستاذ عن متابعة التلميذ مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية وتنوه بموقفه النبيل، مما تتشبث المديرية بتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية حماية لأطرها من باب واجبها المهني.

ونوهت المديرية الإقليمية بأطرها الإدارية والتربوية على تفانيهم في أداء مهامهم، مشددة رفضها وتصديها لكل ما من شأنه أن يمس بكرامة الأستاذ أو يعرقل السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة “مونديابوليس” تنظم منتدى للتشغيل مخصّصًا لخريجيها

جامعة “مونديابوليس” تنظم منتدى للتشغيل مخصّصًا لخريجيها

2021-12-22 / 5:02 مساءً
Photo of نقابة ترفض التشهير ب”الأساتذة” بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط”

نقابة ترفض التشهير ب”الأساتذة” بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط”

2021-12-22 / 11:40 صباحًا
Photo of “كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط

“كورونا” تعلق الدراسة حضوريا بثانوية بمدينة الرباط

2021-12-22 / 10:58 صباحًا
Photo of “جيهان” تتحدى الإعاقة وتحصل على الماستر بسطات “فيديو”

“جيهان” تتحدى الإعاقة وتحصل على الماستر بسطات “فيديو”

2021-12-20 / 5:35 مساءً
Photo of كريم بن عبد السلام.. أول شاب مصاب بالتوحد يحصل على الدكتوراه بالمغرب

كريم بن عبد السلام.. أول شاب مصاب بالتوحد يحصل…

2021-12-20 / 10:58 صباحًا
Photo of الوزير ميراوي: الاستثمار في التعليم العالي أولوية حكومية

الوزير ميراوي: الاستثمار في التعليم العالي أولوية حكومية

2021-12-18 / 9:42 صباحًا
Photo of فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الاعدادي

فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية…

2021-12-17 / 9:59 صباحًا
Photo of جدل واسع بكلية الحقوق بمكناس بعد إلغاء ”مباراة توظيف“

جدل واسع بكلية الحقوق بمكناس بعد إلغاء ”مباراة توظيف“

2021-12-16 / 8:26 مساءً
Photo of بنموسى يترأس المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بفاس

بنموسى يترأس المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين…

2021-12-16 / 4:19 مساءً
Photo of شهادة التقني العالي ..انطلاق عملية إيداع ترشيحات الأحرار غدا الأربعاء

شهادة التقني العالي ..انطلاق عملية إيداع ترشيحات الأحرار غدا…

2021-12-14 / 6:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق