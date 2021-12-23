السجن 4 سنوات لمنصف المرزوقي.. والأخير: الحكم صادر بأمر من رئيس غير شرعي

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، “صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي”.

وتعليقا على الحكم الذي صدر بحقه أمس عن محكمة تونسية، والقاضي بالسجن لمدة 4 سنوات مع التنفيذ العاجل، قال المرزوقي: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد”.

وأضاف: “رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها”.

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