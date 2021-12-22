اجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء اليوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 334 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من ضبط سيارة رباعية الدفع بالطريق الدائري “الحرارين” ضواحي منطقة بني مكادة، حيث تم العثور بداخلها على 10 رزم من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي 334 كيلوغراما، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة وصفائح ترقيم مركبات مزيفة تستعمل في هذه الأنشطة الإجرامية.

كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف سائق السيارة ومرافقه، اللذين يبلغان من العمر 37 و42 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0